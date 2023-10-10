Три країни НАТО спільно хочуть очистити Чорне море від російських мін: що про це відомо

Це пов'язано з тим, що напади Росії на Україну стають все ближчими до кордонів НАТО.

Туреччина, Румунія та Болгарія обговорюють створення спільних сил для очищення моря від будь-яких мін, які потрапляють у води через війну, яку РФ розв’язала проти України.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, три члени-країни все ще опрацьовують питання створення підрозділу вже наступного місяця. Про це кажуть двоє офіційних осіб, які побажали не називати своїх імен, але знайомих з переговорами.

Оскільки напади Росії на Україну стають все ближчими до кордонів НАТО, Альянс намагається збалансувати свою відповідь на інциденти, щоб уникнути подальшої ескалації. Від частин безпілотників до щонайменше мін, що переносяться течією, війна загрожує вторгнутися на територію єдиних трьох країн НАТО, які мають прямий вихід до Чорного моря, головного торгового шляху, що змушує їх посилити оборонні заходи.

Хоча це і не є операцією НАТО як такою, спільні сили з розмінування моря будуть першими великими об’єднаними зусиллями союзників у Чорному морі після того, як президент РФ Путін віддав наказ про вторгнення в Україну. Це відбувається в той час, коли союзники стикаються з дедалі більшою провокаційною поведінкою Росії в регіоні.

Нові сили мають бути цілком мирними і не виводитимуть у море жодних нових кораблів НАТО, заявили двоє офіційних осіб. За словами одного з чиновників, мета місії — показати, що три країни здатні вирішити проблему самостійно.

Нагадаємо, що РФ планує замінувати "гуманітарний коридор" у Чорному морі.

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