Три мети: Маляр пояснила тотальну мобілізацію на окупованих територіях

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях проводять тотальну примусову мобілізацію, щоб компенсувати масові втрати у живій силі.

Про це розповіла на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Маляр повідомила, що протягом цього тижня росіяни основні зусилля спрямовували на спробах просунутися вглиб Донецької області, проте успіху не мали.

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За її словами, через це втрати окупаційних військ у живій силі постійно зростають. Російське військове командування навіть переносить чергові ротації передових підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування особовим складом.

Саме через брак особового складу росіяни посилюють незаконні мобілізаційні заходи на окупованих територіях.

"Загарбники в авральному порядку проводять так звану тотальну примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України шляхом масових облав і затримань чоловіків для відправлення їх у райони бойових дій", — сказала Маляр.

Крім вирішення кадрових проблем, тотальна мобілізація на окупованих територіях має ще дві мети. На думку заступниці міністра, так росіяни хочуть скомпрометувати значну частину населення окупованої території перед Україною та сформувати у подальшому контрольований прошарок суспільства за рахунок колаборантів.

Раніше Ганна Маляр розповіла, як Росія проводитиме "референдуми" на окупованих територіях.

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