Українські військові продовжують вести запеклі бої на сході країни, де три ключові міста – Торецьк ,Часів Яр і Велика Новосілка – перебувають у критичній ситуації. Уряд покладає великі надії на підтримку США, зокрема на політику нового та попереднього президентів, однак ситуація на фронті залишається надзвичайно складною.

Про це пише військовий оглядач Bild Юліан Рьопке.

Торецьк

Це найбільше з трьох міст, де до війни мешкало понад 30 тисяч людей. Від червня 2024 року воно зазнає постійних атак, через що майже повністю зруйноване.

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“Місто окуповане на 95 відсотків. Ми захищаємо останню шахту”, – повідомила українська “група АСД”.

Часів Яр

Місто, в якому раніше проживало 12 тисяч осіб, зараз майже спорожніло. Лише кілька сотень мешканців залишилися під постійним вогнем від квітня 2024 року. Аналітики DeepStateMap повідомляють, що росіяни контролюють 60% території міста, включно з багатоповерховим районом і металургійним заводом.

Українські сили утримують адміністративний центр міста та кілька дачних районів, однак ситуація критична.

Велика Новосілка

Це стратегічно важливе містечко, розташоване за 17 км від кордонів Дніпропетровської області, перебуває в оточенні з трьох боків. Російські війська зуміли обійти його з флангу, залишивши українським захисникам лише вузький коридор для постачання, який проходить через річку без мосту.

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Спостерігачі припускають, що ЗСУ можуть ухвалити рішення про відступ, щоб уникнути повного оточення.

Підтримка США

Уряд України, попри складну ситуацію, покладає великі сподівання на нову адміністрацію США. Політика Дональда Трампа, який готується до другого президентського терміну, та підтримка України Джо Байденом є ключовими елементами у протистоянні російській агресії.

Триває боротьба не лише за міста, а й за міжнародну підтримку, яка може стати вирішальним фактором у цій війні.

Нагадаємо, що в Донецькій області на Лиманському напрямку просування росіян у районі Іванівки може відкрити "скриньку Пандори", яка обвалить оборону на відтинку Терни-Ямполівка-Торське.