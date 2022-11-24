Три найгірші сценарії блекауту в Україні: скільки часу та які області залишаться без електрики

Росія може залишити Україну на 7 днів без електрики.

Російські терористи через масштабні обстріли української енергетичної інфраструктури можуть призвести до блекауту, який триватиме від 12 годин до 7 діб.

Про це пише Forbes з посиланням на звіт, який є у розпорядженні уряду.

Перший сценарій: блекаут на Лівобережжі України

За таким сценарієм Росія завдає масованих ракетних ударів по транзитних підстанціях, які передають електроенергію із заходу на схід країни та бʼє по електростанціях на Лівобережжі.

За таких умов без світла залишаться Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська області, а також підконтрольні Україні частини Харківської, Донецької та Луганської областей. Частково – Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська та Київська області разом з лівим берегом Києва. Орієнтовний час відключення - від 12 до 24 годин.

Другий сценарій: блекаут всієї країни

Росія масовано атакує електростанції та підстанції по всій країні, проте Україна може заживитись від європейської енергосистеми. Час відновлення електропостачання - 12-24 години.

Третій сценарій: блекаут на 7 днів

Російські терористи масовано атакують по відкритим розподільчим пристроям атомних станцій, а також по підстанціях, які з’єднують українську енергосистему з європейською.

Атомні станції можуть втриматись в роботі на одному енергоблоці, маючи 100-140 МВт на власні потреби. Але у разі нанесення удару в безпосередній близькості до АЕС з високою ймовірністю атомні станції будуть зупинені. Тоді запустити АЕС не вийде за 2 години.

Так, доведеться відновити зв'язок із європейською енергетичною системою. Паралельно повертатимуть електропостачання маленьким ГЕС та ТЕЦ. Щоб відновити роботу АЕС знадобиться до 7 днів. Тільки після цього вдасться повернути електрику промисловості.

Масовані ракетні обстріли України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють Україну ракетами. Лише 23 листопада окупанти випустили по нашій державі 70 ракет, 51 з яких вдалось збити.

Через це вкотре пошкоджена українська енергетична інфраструктура. Без електрики перебуває велика кількість побутових споживачів. В Україні відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, водоканалів. Триває поступове підключення побутових споживачів.

Читайте також: