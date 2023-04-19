Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Три найголовніші пріоритети: у Пентагоні назвали, яка військова допомога потрібна Україні

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1590
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Три найголовніші пріоритети: у Пентагоні назвали, яка військова допомога потрібна Україні

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Пентагоні назвали три пріоритети військової допомоги Збройним силам України.

Основними пріоритетами військової допомоги Україні є – протиповітряна оборона, артилерія та броньована техніка. 

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал, пише "РБК-Україна".  

Він підкреслив, що США та партнери поінформовані про військові потреби ЗСУ.

"Їхні три головні пріоритети є трьома нашими головними пріоритетами: протиповітряна оборона, артилерія, механізовані та бронетехнічні сили та все, що необхідно для обслуговування та підтримки цих транспортних засобів", - заявив він.

Нагадаємо, до України вже прибула частина західних бойових машин піхоти M2 Bradley, які були обіцяні ЗСУ Сполученими Штатами.

Міністерство оборони США офіційно підтвердило наявність невеликої групи американських військових в Україні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1590
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація