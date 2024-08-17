Три новини від Сирського: Зеленський розкрив деталі таємної розмови з головнокомандувачем ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про те, що українські сили зміцнили свої позиції і розширили контрольовану територію в Курській області Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Торецький і Покровський напрямки: Протягом доби відбулося кілька десятків російських штурмів на наші позиції. Наші воїни активно протистоять окупантам і відбивають атаки. Ситуація перебуває під контролем.

Операція в Курській області: На ранок є новини про поповнення обмінного фонду для України. Генерал Сирський подякував солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон. Це допомагає наблизити звільнення наших військових і цивільних, які перебувають у полоні Росії. Також повідомлено про укріплення позицій на Курщині та розширення стабілізованої території.

Забезпечення дій: Триває робота над новими пакетами підтримки від партнерів. Основні пріоритети – обмеження наступального потенціалу Росії та підвищення нашої далекобійності. Підготовлено доручення для українських дипломатів.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступальну операцію в Курській області Росії. Від початку операції взято під контроль 82 населені пункти, просунувшись на 35 км і захопивши 1150 квадратних км території.

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