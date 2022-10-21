Три області, навпаки, збільшили споживання: в "Укренерго" відзвітували, які регіони економили світло, а які - ні

В "Укренерго" відзвітували, які регіони не прислухалися до закликів зменшити електроспоживання 20 жовтня. Це - Київська, Чернігівська та Миколаївська області, у столиці ситуація із електроспоживанням була незмінною.

Про це йдеться на офіційній сторінці Національної енергетичної компанії "Укренерго".

У компанії повідомили, найбільший пік споживання 20 жовтня був не ввечері, як зазвичай, а о 10-й годині ранку. Зокрема, мешканці столиці в цей момент вчора споживали стільки ж, як і ввечері попереднього дня, мешканці Київської та Чернігівського області навіть більше – на 17% і 9% відповідно. Також пікове споживання відчутно збільшилося в Херсонській та Миколаївській областях.

Решта регіонів вранці 20 жовтня споживали менше, ніж ввечері попереднього дня, але все одно в семи регіонах прийшлося запроваджувати віялові відключення: у Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Водночас, ввечері українці зменшили споживання в середньому на 5,4% порівняно з попереднім днем. Найбільше - в Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській та Сумській областях.

ФОТО: як українці економили електрику

Відключення світла в Україні через атаку росіян

19 жовтня Росія знову обстріляла енергетичні об'єкти, тому українців попередили про віялові відключення електроенергії упродовж кількох днів. Внаслідок атаки окупантами було пошкоджено близько 40% загальної інфраструктури та генерувальних потужностей.

В "Укренерго" попереджали, що відключення світла будуть почергові – тривалість черги визначає обленерго, але не більше чотирьох годин. На сайті Міністерства енергетики можна знайти посилання на сайти операторів мереж, що публікують оголошення про застосування обмежень.

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