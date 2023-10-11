Три очікування України та жодних пауз на полі бою: головне із виступу Зеленського на "Рамштайні"

Володимир Зеленський розраховує від зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн" оголошень щодо ППО та далекобійної зброї для України.

Президент Володимир Зеленський 11 жовтня прибув до Брюсселя з неанонсованим візитом, де вперше взяв участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", а також у зустріч міністрів оборони країн НАТО і засідання Ради Україна-НАТО.

ТСН.ua зібрав головні заяви Володимира Зеленського з виступу на "Рамштайні" 11 жовтня 2023 року.

Три очікування від "Рамштайну"

Перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі Володимир Зеленський заявив, що очікує від засідання у форматі "Рамштайн" рішення щодо ППО, далекобійної зброї та артилерії для України.

"Системи протиповітряної оборони, оборонний щит. Це не просто слова, а дуже конкретні речі, і ми потребуємо їх у дуже конкретних географічних точках нашої землі, щоб зберегти енергетичну мережу, людей, зерно і маршрути його постачання до Африки, Азії, світу", – заявив президент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Важливо забрати зброю із російських рук! Зеленський на засіданні "Рамштайну"

Без кого Росія не зможе вести війну

Президент України наголосив, що Росія не здатна власними силами вести війну проти нашої держави. Москва впоратися за допомогою Ірану та Північної Кореї, які постачають озброєння для окупаційної армії.

Володимир Зеленський також зауважив, що зараз РФ повільно, але відходить із різних ключових точок у геополітичних зламах. Адже Кремлю бракує власної сили.

"Тим не менш, у неї все ще вистачає сили, щоб розпалювати конфлікти та перетворювати їх на повномасштабні трагедії. Зокрема, в Ізраїлі та на Близькому Сході", - додав президент.

Україна має виграти зимову битву проти терору

Володимир Зеленський наголосив, що Україна вистоїть у війні проти російського терору. Утім, важливо вибити зброю з рук нашого ворога.

"У чому сильні сторони Росії? Якщо чесно, лише в тому, що вони можуть руйнувати життя. Росія більше нічого не здатна робити. Донор безпеки? Ні. Контрибутор розвитку? Ні. Політичний полюс? Ні. Джерело економічного зростання? Ні. Терорист? Так. Єдине! Що загрожує і Україні, і багатьом іншим націям. Треба вибити цей інструмент із рук Росії – інструмент терору. Відповідь – протиповітряна оборона та інші види озброєнь", - наголосив глава держави.

Володимир Зеленський також додав, що Україні потрібна спроможність нарощувати економічну діяльність, потрібен адекватний експорт зерна та ключових продуктів.

Жодних пауз на полі бою – ЗСУ визначають перебіг подій

Росія втратила ініціативу на полі бою і зараз ЗСУ тиснуть, тому цей тиск треба продовжувати, не даючи агресору жодних пауз для відновлення та зміни тактики.

"Ми зараз перебуваємо в особливій ситуації на лінії фронту, в ситуації, коли важливо тиснути. І без жодних пауз. Це дуже важливо, без жодних пауз. Ви розумієте принципи ефективної оборони, а це – оборона, яка не залишає ворогу шансу відпочити, відновитися, обрати якусь іншу тактику…І хоча окупанти все ще намагаються штурмувати наші позиції, хоча наша оборона і контрнаступальні дії є дуже складними, це все ще Україна, це наші солдати визначають перебіг подій. І Росія не може впоратися з цією війною самотужки, ви це бачите", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що РФ не збирається закінчувати війну, і назвав цілі Путіна.

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