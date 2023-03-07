Три повітряні тривоги за день: чому в Росії так часто почав злітати МіГ-31К

Ймовірно, ворог може використовувати це задля внутрішньої пропаганди та задля дратування звичайних українців.

Щоразу, коли в Україні тричі лунала повітряна тривога 7 березня, це відбувалося через зльоти в Росії винищувачів МіГ-31К, здатними нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Про це керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів "24 каналу".

Експерт зазначив, що раціонального пояснення тому, навіщо росіяни так часто цього дня підіймали в повітря літак МіГ-31К, немає.

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"Немає раціональних пояснень. Пояснити раціонально, чому упродовж пів року постійно злітають ці літаки з погрозами для нас – досить складно", – сказав Мусієнко.

Однак експерт все ж має певні припущення. Ймовірно, росіяни можуть використовувати ці вильоти винищувачів задля внутрішньої пропаганди. Мета – показати, що начебто в будь-який момент вони можуть завдати раптового удару по Україні.

Мусієнко також зазначив, що слід врахувати й те, що регулярні повітряні тривоги через злети МіГ-31К псують плани пересічним українцям та просто їх дратують.

"Вони також можуть це використовувати, щоб видавати відповідні звіти російському диктатору Путіну. Що нібито ці МіГи злітають, "Кинджали" десь-кудись там долітають і щось руйнують", – припустив експерт.

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що повітряна тривога в Україні 7 березня лунала через зльоти МіГ-31К на російському аеродромі "Саваслейка". Можливо, це тренувальні польоти, але зберігається небезпека застосування ворогом ракет "Кинджал".

Додамо, в ПС також пояснили, що Росія почала активніше атакувати Україну дронами саме з північного напрямку, можливо, через коротшу відстань, яку долає БПЛА територією держави.

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