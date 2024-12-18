Три сценарії миротворчої місії в Україні: експерт розповів про ймовірний розвиток подій

На Заході розглядають можливість виправляння миротворців в Україну після завершення бойових дій. Існує три сценарії реалізації миротворчих місій.

Детальніше розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі сказав в ефірі "24 Каналу".

Перший сценарій передбачає встановлення миру силою.

“Двоє б'ються, забігає третій, великий. Він одну сторону кидає в один кут, іншу в інший. Всі зупинилися. Такий вигляд має встановлення миру. Але ми чудово розуміємо, що франко-британські солдати не зможуть зайти в район Курахового і сказати: Україна – стоп, Росія – стоп. Такого не буде, відкидаємо цей сценарій”, — зазначив Ступак.

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Другий сценарій полягає в підтримці миру між сторонами, які домовилися про припинення вогню.

“Це коли мир вже є, коли лінія розмежування стабілізувалася. Між двома сторонами вводяться ці війська. І вони допомагають відновлювати інфраструктуру, роблять комендантську годину, регулюють рух, підтримують проведення виборів. Це для нас більш-менш прийнятний варіант”, — пояснив експерт.

Третій сценарій передбачає контроль за дотриманням домовленостей. “Це так само як робили ОБСЄ. Наприклад, щось вибухнуло, вони приїхали, записали, сіли у свої гарні позашляховики та поїхали геть”, — додав Ступак.

Водночас він зазначив, що Москва навряд чи погодиться на введення західних миротворців на лінію розмежування між Україною та РФ, як це передбачено другим сценарієм.

“Вони захочуть це під егідою ООН, щоб Радбез проголосував. І я більш ніж впевнений, що РФ буде вимагати, щоб серед миротворчого контингенту були представники тих країн, яким РФ довіряє. Це може бути Білорусь, країни колишнього СРСР – колеги по ОДКБ, військові з Індії, країн Африки. Це буде така собі збірна солянка – вона цілком реальна, але лише після закінчення бойових дій”, — підсумував Ступак.

Нагадаємо, що через майже три роки після наказу президента Росії Володимир Путін своїм військам про вторгнення до України війна переходить у свою завершальну фазу. Угода про припинення війни здається більш ймовірною, ніж будь-коли раніше.