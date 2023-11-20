Три сценарії війни в Україні: експерт пояснив, що буде далі

Є три сценарії війни - виснаження, заморожування чи перемога України і поразка Росії.

Путін обрав стратегію війни на виснаження. З огляну на це, є три варіанти розвитку подальших подій в Україні

Їх озвучив експерт Валерій Пекар.

1. Продовження війни на виснаження

За його припущеннями, найгірший сценарій, поки що все рухається за цією траєкторією, - продовження війни.

"Зміна влади в країнах Заходу призведе до зменшення підтримки до рівня, коли Україна не зможе продовжувати війну й буде вимушена вести переговори про мир на умовах росії. Навіть якщо політична підтримка збережеться на нинішньому рівні, кількість точок напруги у світі зростатиме, відволікаючи від України, і спроможність Заходу надавати зброю почне вичерпуватися, а переводити американську чи європейську економіку на воєнні рейки ніхто не буде", - вважає Пекар.

На його думку, цей сценарій розвитку подій фактично означає поразку України, яка не залишає шансів на відновлення економіки.

"Водночас це поразка і росії, але їх влаштовує завершення війни взаємною поразкою. У внутрішній політиці Україна також має проблеми, бо проводити вибори під час безкінечного воєнного стану неможливо, а якщо їх провести, то вони консервують нинішню владу в найгірший спосіб, що дає Заходу підстави остаточно відмовитися від України як недемократичної країни, або призводять до масового протесту, що в час війни матиме вкрай негативні наслідки", - попередив експерт.

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2. Заморожування війни

Пекар зауважив, що у цьому сценарії союзники залишають підтримку України приблизно на нинішньому рівні, щоб не допустити поразки України й не завдати поразки Росії.

"Констатуючи неможливість досягти успіхів, західні союзники схиляють Україну до переговорів про заморожування конфлікту, водночас сильно тиснучи на путіна (сьогодні йому вибори не потрібні, бо ставка зроблена на перший сценарій, але чимало факторів можуть змінити ситуацію). Ініціатором переговорів стане або Байден навесні чи влітку 2024 (йому треба виглядати на виборах переможцем або принаймні миротворцем), або вже переможець американських виборів навесні 2025", - припускає він.

Однак після підписання мирної угоди обидві сторони через декілька років станеться наступна війна. За його прогнозами, мінімум через 3 роки, максимум - 7.

"Оскільки мирна угода веде до зняття воєнного стану, проводяться демократичні вибори, на яких перемагають нові обличчя, що уособлюють курс на всебічну модернізацію, в той час як Зеленський асоціюється з поразкою і сходить з політичної сцени...В кращому варіанті цього сценарію Україна настільки добре модернізується, що росія остерігається напасти. В гіршому варіанті Україна готується слабко, і друге вторгнення призводить до повної поразки та встановлення проросійського режиму", - написав експерт.

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3. Перемога

Найоптимістичний варіант - Україні вдається переконати союзників, що поразка Путіна є прийнятним сценарієм. Допомога різко зростає до рівня, який дозволяє успішно провести весняно-літній контрнаступ, звільнити південь і Крим, значно скоротити лінію фронту, заморозити окуповану частину Сходу до кращих часів і в такому форматі вийти на переговори на українських умовах.

"Після підписання миру Україна вступає в НАТО й отримує великі гроші на відновлення й модернізацію економіки. Переможна Україна привертає увагу світу в різних аспектах. Безпекова ситуація сприятлива для економічного зростання, розблоковані моря відкриті для експорту. Зеленський легко виграє демократичні вибори як переможець у війні", - підкреслив Пекар.

Однак, за його словами, цей сценарій найменш ймовірний, бо "передбачає той рівень стратегічної й переговорної майстерності, якого Україна нині не має".

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ успішно контратакували під Авдіївкою та просунулися вперед.

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