Три способи подання даних до ТЦК: нардеп зробив важливу заяву щодо нового законопроєкту про мобілізацію

Для цього не обовʼязково безпосередньо відвідувати ТЦК.

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки продовжує роботу над законопроєктом про мобілізацію і вважає, що громадяни повинні мати право подавати свої дані у територіальні центри комплектування у різні способи.

За словами заступника голови Комітету Єгора Чернєва, розглядаються три варіанти подачі інформації до ТЦК.

“Особисто прийти й оновити дані; зробити це в ЦНАПі; зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК”, — прокоментував він.

“Оновити дані упродовж 60 днів із моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом. Усі військовозобов’язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов’язок”, — зауважив парламентар.

Також він повідомив, що нині щодо “ухилянтів” обговорюються три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами й блокування рахунків у банках. Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання від військової служби за мобілізацією.

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