"Три тижні – це включно зі Львовом": Данілов розповів, як Захід вірив планам окупантів

За його словами, Захід був впевнений, що РФ окупує Україну і фізично ліквідує вище військово-політичного керівництво.

Російські окупанти планували захопити всю Україну за три тижні. А Захід був впевнений, що росіянам це вдасться.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Три тижні – це включно зі Львовом. У них (Росії. – Ред.) було два плани. Перший план у них був – до 7 березня. До цього часу вони мали закінчити (захоплення. – Ред.) Лівобережжя і Києва. Це був крайній термін. Саме цього дня до Мінська прибув громадянин РФ, а в минулому громадянин нашої держави Янукович. 7 березня він мав уже перебувати на території України. Потім був наступний етап", – сказав Данілов.

Далі росіяни хотіли захопити всю Україну до самого Львова, каже секретар РНБО.

За його словами, напередодні повномасштабного вторгнення багато різних представників спецструктур наших країн-партнерів були впевнені у такому розвитку подій:

окупація,

ліквідація вищого військово-політичного керівництва країни,

концтабори і фільтраційні табори.

"Я всім говорив: "ви просто нас не знаєте. Такого не буде". Жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу – зовсім. Вони всі вважали, що у нас не буде таких спроможностей", – зазначив секретар РНБО.

Данілов пригадав: Захід постійно попереджав Україну, що знищення військово-політичного керівництва нашої держави – це завдання №1 для росіян.

"І їх (країни Заходу. – Ред.) дуже дратувало, коли ми говорили, що цього не буде. Вони вважали, що ми є такими самими, як і росіяни. Це була глибока помилка всіх без виключення наших партнерів і наших непартнерів, які сьогодні стають нашими партнерами", – підсумував він.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів про свої відчуття та дії в перший день повномасштабного вторгнення. Також він попередив про загострення у війні в лютому та закликав готуватися до цього.

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