Три види зброї для України: Подоляк пояснив, чого чекати від нового "Рамштайну"

На черговому саміті "Рамштайн" 14 лютого західні союзники будуть обговорювати надання Україні зброї, яка дозволить їй перехопити ініціативу у війні з Росією. Зокрема, йдеться про бронетехніку, далекобійні ракети і бойові літаки.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Сьогодні в нас етап війни - про перехоплення ініціативи, перш за все. Росія накопичила свій остаточний ресурс, це багато мобілізованих... Друга складова - бронетехніка, яку Росія підігнала, скільки змогла знайти. Третя складова - артилерія, яку Росія використовує, і підтягнула звідусіль артилерійські снаряди 152 і 122 калібру. На "Рамштайні" буде проговорюватись, що нам потрібно, щоб ефективно протидіяти всьому цьому", - розповів Подоляк.

Зокрема, за його словами, йдеться про танки і бронетехніку, щоб проламати "певну оборонну фортифікацію російської армії".

"Це - перший інструмент. На "Рамштайні" проговорять логістику постачання, тому що танки потрібні не колись, а конкретно під цей етап. Через місяць-півтора вони вже мають бути на полі бою, і ми маємо їх використовувати", - сказав він.

Як зазначив радник голови ОПУ, друга складова - далекобійні ракети:

"Це ключовий інструмент - ракети, які дозволять на 30-40% знищити бойову спроможність російської армії на відстані 150-200-300 км - або стратегічні склади, які є на Кримському півострові, або локальні тактичні склади на всій лінії фронту".

Третя складова, за словами Подоляка, авіаційна:

"Я б на дві частини розбив. Є потреба в штурмовій авіації, яка буде забезпечувати прикриття з неба наших контрнаступальних дій, бронетехніки, яку ми будемо використовувати для зламу російської оборони. Є винищувальна авіація F-16, яка дозволяє дозакрити небо, щоб ракетні і дронові атаки не мали жодного сенсу".

Нагадаємо, попередній саміт у форматі "Рамштайн" за участі близько п’ятдесяти країн відбувся 20 січня.

На зустрічі було ухвалено рішення про надання Україні чергового пакету військової допомоги, що включає засоби ППО і ракети до них, БТРи, БМП, позашляховики, гелікоптери, гаубиці, самохідні артилерійські установки, снаряди і танки.є

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що на новому засіданні у форматі "Рамштайн" буде "багато цікавих речей" для України.

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