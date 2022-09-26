Трибунал для "божевільного" Путіна: британський суддя пояснив, як це може статися

Британський суддя Джеффрі Найс, який розглядав справу сербського політичного діяча Слободана Мілошевича, консультує уряд України з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє The Mirror.

На його думку, Путіну доведеться виносити вирок заочно, доки його не повалять і не відправлять до в'язниці до кінця днів.

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"Росією керує людина, яку часто називають божевільною і яка погрожує ядерною зброєю. Але якщо вона не приведе нас до Армагеддону, це зможе зробити інша така, як він. Смертної кари не буде, але йому загрожує довічне ув'язнення. Санкції повинні залишатися чинними доти, доки його не видадуть", — пояснив Найс.

Але це станеться лише в тому випадку, якщо Путіна усуне від влади його оточення.

На думку української влади, обвинувачення у злочині агресії трибунал мав би висунути особисто Володимиру Путіну та всім членам Ради безпеки Росії. Це, власне, і є російське вище політичне та військове керівництво.

Путін очолює цей орган, його заступником там є Дмитро Медведєв, а секретарем Микола Патрушев. До російського Радбезу входять 16 високопосадовців. З-поміж них і очільник ФСБ Олександр Бортніков, і міністр закордонних справ Сергій Лавров, і міністр оборони Сергій Шойгу.

Раніше російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський заявив, що Володимир Путін залишився в ізоляції після "загравання з ультрафашистами та обміну полоненими". На його думку, для Путіна 30 вересня може стати 30 квітня Адольфа Гітлера, коли той скоїв самогубство.

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