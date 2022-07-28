Трибунал для Путіна та його поплічників: названо шляхи для його створення

Центр протидії дезінформації проаналізував перспективи проведення Спеціального трибуналу з притягнення до відповідальності вищого військового та політичного керівництва РФ за злочини проти України.

Можливі кілька шляхів створення із наданням потрібної легітимності Спеціального трибуналу для президента РФ Володимира Путіна і його поплічників за розв'язану проти України війну.

Про це повідомив у четвер, 28 липня, посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, якого цитує ЦПД.

За словами українського дипломата, створення такого трибуналу можливе:

через підписання міжнародного договору між Україною та іншими країнами;

через домовленість з Радою Європи;

через рішення Генасамблеї ООН.

Передбачається, що такий трибунал працюватиме на доповнення до Міжнародного кримінального суду і документуватиме злочини вищого російського керівництва - Путіна, Шойгу, Лаврова, генералів російського Генштабу тощо.

“Просування з цього питання планується до кінця року, а обвинувальний акт стосовно конкретних осіб - протягом декількох місяців. Таким чином, міжнародне засудження політичних та військових керівників РФ є цілком ймовірним найближчим часом”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на міжнародній конференції в Гаазі було підписано декларацію про співпрацю в розслідуванні злочинів російських окупантів.

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