Трибунал для Путіна та його поплічників: названо шляхи для його створення

Центр протидії дезінформації проаналізував перспективи проведення Спеціального трибуналу з притягнення до відповідальності вищого військового та політичного керівництва РФ за злочини проти України.
Можливі кілька шляхів створення із наданням потрібної легітимності Спеціального трибуналу для президента РФ Володимира Путіна і його поплічників за розв'язану проти України війну.
Про це повідомив у четвер, 28 липня, посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, якого цитує ЦПД.
За словами українського дипломата, створення такого трибуналу можливе:
- через підписання міжнародного договору між Україною та іншими країнами;
- через домовленість з Радою Європи;
- через рішення Генасамблеї ООН.
Передбачається, що такий трибунал працюватиме на доповнення до Міжнародного кримінального суду і документуватиме злочини вищого російського керівництва - Путіна, Шойгу, Лаврова, генералів російського Генштабу тощо.
“Просування з цього питання планується до кінця року, а обвинувальний акт стосовно конкретних осіб - протягом декількох місяців. Таким чином, міжнародне засудження політичних та військових керівників РФ є цілком ймовірним найближчим часом”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на міжнародній конференції в Гаазі було підписано декларацію про співпрацю в розслідуванні злочинів російських окупантів.
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