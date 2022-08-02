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Тричі за ранок росіяни відкривали вогонь по Сумській області: зафіксовано 14 прильотів

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Тричі за ранок росіяни відкривали вогонь по Сумській області: зафіксовано 14 прильотів

Фото: Прес-служба МВС України

Загарбники не припиняють атакувати прикордонні населені пункти України.

Російські окупанти вранці тричі відкривали вогонь по громадах Сумської області.

Про це 2 серпня повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч на Сумщині була тихою. А ранок знову почався з мінометних обстрілів. Тричі за ранок росіяни відкривали вогонь по Есманьській, Середино-Будській та Юнаківській громадах. Усі обстріли почалися близько сьомої ранку. Усього 14 прильотів", - написав він.

Очільник ОВА додав, що жертв та руйнувань не зафіксовано.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 160-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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