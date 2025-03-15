"Трикутник наступу": як Росія намагається виснажувати українські війська

Росія почала застосовує нову стратегію для виснаження українських військ. Британські аналітики описують її як "трикутник наступу", що поєднує піхоту, безпілотники та плануючі бомби.

Про це повідомило видання Business Insider.

Хоча ця тактика не забезпечила прориву, вона стабільно приносить Росії малі, але дорогі перемоги, виснажуючи українські сили.

"По-перше, російські збройні сили продовжують сковувати українські сухопутні сили на лінії зіткнення за допомогою піхоти та механізованих сил. По-друге, вони заважають маневрам та завдають шкоди за допомогою безпілотних літальних апаратів FPV, безпілотників Lancet і артилерії з осколково-фугасними снарядами та розсіюваними мінами. По-третє, росіяни збільшили використання плануючих бомб UMPK проти українських сил, що утримують оборонні позиції", — йдеться в дослідженні Royal United Services Institute.

Росія активно використовує дешеві та прості плануючі бомби, оснащені кільцями та навігаційним управлінням, що створює нову тактичну дилему для Збройних сил України. Це ставить вибір між збереженням статичних оборонних позицій, щоб мінімізувати ефект від FPV та артилерії, або мобільністю, щоб уникнути потужних ударів бомб, які можуть зруйнувати навіть добре укріплені позиції.

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Російська авіація, хоч і має обмежену ефективність через українську систему ППО, знайшла новий шлях для посилення ударної сили — дешеві та прості плануючі бомби. З 2023 року Росія почала активно використовувати ці боєприпаси

"Хоча спочатку вони вважалися незначною загрозою, їх масове виробництво стало важливою перевагою", — зазначення в дослідженні.

Росія використовує потужні плануючі бомби, здатні запускатися на великі відстані, залишаючи літаки поза досяжністю українських систем ППО. Бомби FAB-1500 та FAB-3000, вагою відповідно 1588 кг і понад 2721 кг, мають величезну вибухову силу. Хоча їхня точність поступається західним аналогам, навіть при близькому промаху ці боєприпаси здатні знищувати укріплення.

"Збільшення виробництва плануючих бомб УМПК з 40 000 одиниць у 2024 році до 70 000 у 2025 році призвело до значних втрат серед українських військ", — заявили в RUSI.

Українські війська були змушені адаптувати стратегію, маневруючи, розосереджуючи підрозділи або ховаючись під землею.

Росія застосовує стратегію синхронізації наземних атак і повітряних сил, що стало стандартом ще після Другої світової війни. Однак, попри чисельну перевагу та озброєння, Україна продовжує ефективно стримувати російський наступ завдяки міцним оборонним позиціям та дистанційним ударам.

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Незважаючи на це, інтегроване використання різних компонентів військ і зброї Росією створює нові труднощі для українських сил. Проте, цей підхід не є панацеєю для Росії. Вони стикаються з внутрішніми проблемами, такими як відсутність ефективного командування та контролю, а також відсутність значних проривів у наступі. Українська глибока оборона та удари на великій відстані суттєво обмежують можливості Росії досягти значних результатів без великих втрат.

Деякі експерти радять НАТО взяти до уваги російський досвід, зокрема використання плануючих бомб, і наростити їхні запаси. Водночас Росія має стратегічну перевагу, оскільки може запускати такі боєприпаси з великих відстаней, тоді як українські війська через обмежені можливості авіації та нестачу ракет "повітря-повітря" цього зробити не можуть. Завдяки своїй значно потужнішій авіації НАТО здатне придушити протиповітряну оборону противника та завдавати ударів по військових цілях.

Нагадаємо, на Покровському напрямку українським військовим вдалося втримати оборону, зупинивши просування російських військ.

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