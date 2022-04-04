Тримали за -20 ℃ та морально тиснули: Денісова розповіла про знущання з військових з острова Зміїний

Тримали за -20 ℃ та морально тиснули: Денісова розповіла про знущання з військових з острова Зміїний

Полонених українців на буксирі доправили до Севастополя.

Українських військових з острова Зміїний тримали у полоні у наметовому містечку за - 20 ℃. У багатьох хлопців діагностували відмороження кінцівок.

Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

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За словами омбудсменки, після захоплення острова, українців на буксирі доправили до Севастополя. Їх поселили у наметах на вулиці, після чого у багатьох хлопців діагностували відмороження кінцівок.

"До них ставилися як до в’язнів, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку", – зазначила Денісова.

Військовослужбовці розповіли, що до них приходили місцеві репортери. Вони вимагали, щоб українці розповідали про "гуманну російську владу, яка організувала доставку полонених додому".

За словами Денисової, представники РФ порушили ст. 13 та ст. 26 Женевської конвенції. Вона закликала комісію ООН почати розслідування порушень прав людини.

Як повідомляли в Офісі генпрокурора, в Київській області найгірша ситуація щодо масових вбивств, вчинених російськими військовими - у Бородянці. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, кількість воєнних злочинів росіянами - надзвичайно велика. Вони виходять за межі кваліфікацій.

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