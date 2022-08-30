"Тримали в ямі, закопували живим": СБУ встановила особи росіян, які катували мешканця Київщини (відео)

Чоловіку дивом вдалося вирватися з полону під час контрнаступу ЗСУ.

Служба безпеки України встановила особи воєнних злочинців РФ, які катували і намагались вбити мешканця Київщини під час тимчасової окупації частини регіону.

Чоловік розповів, як його закинули до ями, піддавали тортурам, а потім живцем почали закопувати. Коли він почав задихатися, його відкопали. У нього були зв'язані руки та ноги і зав'язані очі. Потім чоловіка закинули до іншої ями і протримали близько тижня.

Попри фізичні знущання потерпілому вдалося вирватися з полону під час обстрілу ворожих позицій у ході контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними Служби безпеки, зловмисниками виявились троє військових 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії зс РФ:

Борисов Олександр, 07.03.1999 р.н.,

Мадяєв Раян, 06.06.2002 р.н.,

Сулайндзюга Максим, 25.08.1994 р.н.

Саме їхнє окупаційне угруповання брало активну участь у масових вбивствах і катуваннях цивільного населення Бучанського району в лютому-березні цього року.

Фото: СБУ

Встановлено, що зловмисники викрали чоловіка і декілька днів катували його. До потерпілого застосовували насилля та психологічний тиск.

Коли чоловік виривався з російського полону, загарбники відкрили по ньому вогонь, внаслідок чого він отримав вогнепальне поранення.

На підставі зібраних доказів трьом воєнним злочинцям РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлено встановлювальні дані та ймовірні місця перебування зловмисників. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Служби безпеки спільно зі слідчими СБУ Києва і Київської області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, іноземні журналісти на власні очі побачили катівню в Бучі, яку влаштували окупанти, щоби катувати та вбивати мирних городян. На записі видно, що камера тортур у Бучі була в темному підвальному приміщенні. До початку повномасштабного вторгнення це було складське приміщення у підвалі кемпінгу.

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