Тримати позиції стало легше: у 3 ОШБр розповіли про ситуацію на Харківщині

Сили оборони України "потроху сточують" окупантів на Харківському напрямку. Оперативна ситуація полегшилась.

Про це розповів речник 3 ОШБр Олександр Бородін у коментарі "24 Каналу".

За словами Бородіна, наразі ситуація є стабільною. Сили оборони утримують звільнені позиції. Росіяни здійснюють спроби контратакувати, але їхні зусилля не мають успіху. Українські захисники поступово знищують техніку та особовий склад окупантів, тож утримувати рубежі стало суттєво легше.

"Наразі основна мета росіян полягає в тому, щоб, я думаю, стабілізувати свої позиції, вибудувати по факту їх, бо їх немає. Це потребує значно більшої кількості ресурсів, ніж просто оборона чи наступальні дії, які вони ведуть. Це сковування ворога і це дуже добре", – зазначив речник 3 ОШБр.

Бородін пояснив, що через втрату позицій зараз росіянам доводиться залучати більше ресурсів, шукати іншу тактику та будувати новий підхід до структури своїх угруповань.

"У них [російських окупаційних військ – ред.] немає ні сил, ні часу, ні бажання добре готувати свою піхоту. Вона низькоякісна. Вони будують ланцюжок резервів, які стоять один за одним. Так вони постійно можуть наступати й при цьому економити техніку. У такому форматі вони можуть воювати тривалий час", – зауважив речник.

Він додав, що втрати росіян вже перевищили можливості їхнього ВПК відновлювати знищену техніку та озброєння. До того ж з погляду класичної військової науки, у таких випадках знищення людського ресурсу та військової техніки часто є більш важливим, ніж звільнення території.

Нагадаємо, підрозділи ВМС влаштували великий вибух на Кінбурнській косі. ВМС ЗСу знищили російський склад боєкомплектів та 120 мм міномет.

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