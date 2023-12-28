Тримати позиції вдається важко: Гуменюк про бої на лівобережжі Херсонщини

На лівобережжі Херсонської області ситуація залишається напруженою. Українським Збройним силам важко утримувати позиції

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Всі штурми, які застосовує ворог переважно є пішими, з використанням піхоти. Однак, це відбувається майже без підтримки броньованої техніки. Вона дуже щільними рядами стоїть спалена навколо цього рубежу і демонструє ворогу що буде з ним, коли він просунеться трохи далі", - наголосила вона.

За минулу добу Силам оборони України вдалось відбити 13 ворожих атак. Росіяни зазнали втрат і відступили на позиції, з яких прийшли.

"Переважно атаки проводяться м'ясними штурмами бійців типу роти "z", які перекидаються час від часу на наш напрямок. Оскільки техніка більше потрібна на східному, Авдіївському напрямку, - ворог направляє її туди", - наголосила вона.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті повідомили, що окупанти просунулися у Запорізькій області та відбили позиції ЗСУ. Зазначається, що це могло статися після того, як українські бійці відійшли на "більш придатні для оборони" позиції біля Роботиного на зиму.

Читайте також: