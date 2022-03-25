"Тримайтеся подалі від ЗСУ, якщо не хочете повторити трагічні долі своїх колег": Зеленський попередив зрадників з Криму

Зеленський нагадав про великі втрати окупантів, які на сьогодні становлять понад 16 тисяч солдатів.
Президент України Володимир Зеленський попередив зрадників з окупованого Криму, які перейшли на бік Росії, про трагічну долю, яка їх очікує на українській землі.
Про це голова держави сказав у відеозверненні 25 березня.
"Хочу попередити усіх зрадників України, які перейшли на сторону ворога у Криму ще декілька років тому. Ви ж переходили, бо думали, що будете жити краще, а не тому, що хочете повторити трагічну долю своїх колег, які загинули на тих кораблях чи ще десь на землі, чи морі України. Ну так і живіть, а це означає, тримайтеся подалі від наших міст та від нашої армії", - сказав Зеленський.
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