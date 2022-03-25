"Перебуваю насторожі": Лукашенко заявив, що Білорусь у війну можна втягнути лише одним способом

"Перебуваю насторожі": Лукашенко заявив, що Білорусь у війну можна втягнути лише одним способом

У Генштабі повідомили, що існує велика загроза залучення до війни проти України збройних сил Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав умови, за яких його країна може приєднатися до Росії у війні проти України.

Про це пише Belta.

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"А нас у війну можна втягнути лише одним способом: якщо проти розпочнеться агресія, якщо проти нас почнуть воювати. Тому я тримаю перебуваю насторожі. Коли я це читаю, я викликаю військових: "Доповідайте, що відбувається на північному заході, що на заході? Чи ми всі бачимо? Чи мобілізували ми всі? Розвідка як працює?" – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти перекидають до Білорусі нових військових. Також існує велика загроза залучення до війни проти України збройних сил Білорусі.

Деякі білоруські військові планують здаватися у полон, якщо їх відправлять воювати в Україну

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