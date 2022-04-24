Тримають стрій: українські військові знищили 17 повітряних цілей російських окупантів

Протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога.

23 квітня уражено 17 повітряних цілей російських окупантів. Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України, здійснює підтримку та прикриття наземних військ, наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ.

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.

А протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі.

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, три літаки та п’ять крилатих ракет.

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Таким чином за підсумками доби 23 квітня уражено 17 повітряних цілей:

3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);

5 крилатих ракет;

9 БпЛА ОТР (імовірно «Орлан-10»).

"Все буде Україна! Тримаймо стрій!", - йдеться у повідомленні.

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