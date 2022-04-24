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Тримають стрій: українські військові знищили 17 повітряних цілей російських окупантів

Дата публікації
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22к
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Тримають стрій: українські військові знищили 17 повітряних цілей російських окупантів

Associated Press

Протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога.

23 квітня уражено 17 повітряних цілей російських окупантів. Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України, здійснює підтримку та прикриття наземних військ, наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ.

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook. 

А протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі.

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, три літаки та п’ять крилатих ракет.

Таким чином за підсумками доби 23 квітня уражено 17 повітряних цілей:

  • 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);
  • 5 крилатих ракет;
  • 9 БпЛА ОТР (імовірно «Орлан-10»).

"Все буде Україна! Тримаймо стрій!", - йдеться у повідомленні.

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