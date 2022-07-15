Тримають у прикордонних районах батальйонні тактичні групи: у Генштабі повідомили, що відбувається на Сіверському напрямку

Російські окупанти на Сіверському напрямку тримають у прикордонних районах батальйонні тактичні групи.

Окупанти, які намагаються сковувати українську армію, утримують у прикордонних районах Брянської та Курської областей до чотирьох батальйонних тактичних груп.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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“На Сіверському напрямку, з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони, ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей до чотирьох батальйонних тактичних груп. Окупанти обстріляли наші позиції поблизу Кучерівки та Покровки Сумської області”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Маріуполі під час жорстоких боїв з росіянами українські захисники знищили понад шість тисяч окупантів.

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