"Тринадцятий" став "двохсотим": у Мережі пишуть про ліквідацію відомого "Z-воєнкора"

До ліквідації пропагандиста можуть бути причетні "кадировці", з якими в окупанта був конфлікт.

Російські пропагандисти повідомляють про ймовірну ліквідацію на фронті так званого "Z-воєнкора" Єгора Гузенка, більш відомого як "Тринадцятий".

Офіційного підтвердження цієї інформації поки нема як від української сторони, так і від окупантів. Проте у пропагандистських соцмережах шириться інформація, що окупант Гузенко – "200-й".

Скриншот з Тг-каналів російських пропагандистів

Пропагандиста могли ліквідувати "кадировці"

Український журналіст Денис Казанський зауважив, що судячи із натяків у проросійських Тг-каналах, окупанта Єгора Гузенка (Тринадцятого) розстріляли "кадировці", з якими у нього був відкритий конфлікт.

"Останньою краплею стали образи на адресу російської пропагандистки Анастасії Кашеварової, яка є співмешканкою одного із командирів батальйону "Ахмат". Кашеварова раніше відкрито погрожувала Гузенку у телеграм-каналі", – зауважив Казанський.

Деякі пропагандисти стверджують, що "кадировці" особисто не вбивали пропагандиста, а здали його позиції ЗСУ.

Раніше Гузенко у своєму Тг-каналі принизив "дон-дона" Рамзана Кадирова і його бойовиків.

"У підрозділу "Ахмат" тепер залишилося тільки одне головне у житті завдання - знайти "Тринадцятого". Ну, серйозно, хлопці, це вже не смішно. Займіться справою… Я розумію, що знімати TikTok і воювати - це різниця велика. Але те, що робите ви, вас не прикрашає. І продовжувати через моїх родичів і ще якось впливати на мене - це низько, не по-чоловічому і неправильно", – казав тоді окупант.

Під удар міг потрапити і командувач "ВДВ" Росії Теплинський

Також пропагандисти пишуть, що під удар міг потрапити командувач повітряно-десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплинський.

Хто такий Єгор Гузенко

Російський військовослужбовець Єгор Гузенко (позивний "Тринадцятий") може бути причетний до жорстокої страти українського військового. Коли до Мережі потрапило жорстоке відео, як окупанти відрізають голову українському полоненому, Гузенко проілюстрував його такою цинічною картинкою.

Крім того, окупант закликав Кремль "натиснути червону кнопку" і вдарити по Україні ядерною бомбою.

Гузенко родом зі Ставропілля. У 2015 році приєднався до лав терористів т.зв. "ДНР". Також воював у Сирії, а потім знову повернувся воювати проти українців. Гузенко відкрито зізнався, що займався мародерством на окупованих територіях.

Він відкрито симпатизував главі ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину та його головорізам. Після придушення "походу на Москву" та ліквідації Пригожина Гузенко дещо затих.

Після цього у пропагандиста спалахнув конфлікт з "кадировцями", про який ми писали вище.

А днями він заявив, що не піде на вибори і не підтримує Путіна. А в Росії публічна критика "царя", як відомо, не прощається.

Реакція ГУР

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі виданню LIGA.net сказав, що інформація про ймовірну загибель командувача "ВДВ" Росії Теплинського та пропагандиста Єгора Гузенка уточнюється.

Раніше повідомлялося, що в Бердянську російські окупанти влаштували "розбірки" з місцевими колаборантами-силовиками.

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