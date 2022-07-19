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Тріщина в московській сім'ї: росіянка "здала" поліції свого чоловіка-українця (фото)

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Тріщина в московській сім'ї: росіянка "здала" поліції свого чоловіка-українця (фото)

Фото: pixabay.com

Мешканка Москви написала заяву в поліцію на чоловіка-українця.

Коли чоловік дізнався про початок війни в Україні, він вилаяв державу-агресорку та викинув свій російський паспорт. 

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

За словами росіянки, коли її чоловік Максим почув про війну, то вилаяв державу-окупантку, її громадян та родичів дружини-москвички. Жінка заявила, що мовляв чоловік-українець її ще і побив. 

Фото: Baza / ©
Фото: Baza

У квітні Максим викинув російський паспорт та поїхав до Європи з українським. Згодом росіянка Наталія дізналась, що брат її чоловіка воює в ЗСУ, а її коханий допомагає українській армії, займаючись волонтерством. 

Фото: Baza / ©
Фото: Baza

Це розлютило москвичку, а тому вона вирішила розлучитись з чоловіком та написала на нього заяву до поліції. 

Нагадаємо, у російському місті Волгоград родина ліквідованого окупанта Валерія Коваленка влаштувала війну за компенсацію. Усі 10 млн рублів дістались тітці загарбника, яка обзивала окупанта "виродком".

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