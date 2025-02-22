Довге перебування на бойових позиціях призводить до необхідності тривалої реабілітації: Решетилова

Відсутність ротації може негативно впливати на психічний стан солдатів, оскільки вони часто отримують їжу та медикаменти через дрони, а також переживають стрес від постійної небезпеки.

Про це розповіла Уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців Ольга Решетилова в інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

"Більшість випадків, коли мені телефонують і звертаються рідні, і кажуть, що він 90 днів на позиціях, 80, 60 — в більшості випадків евакуація цих людей з позицій для них створює загрозу. Тобто їм безпечніше залишатися на позиціях, і поки не зміниться бойова обстановка, їм краще бути там. Дуже часто ми отримуємо таку відповідь. Іноді ми отримуємо відповідь, що командиру просто немає ким міняти, і це теж правда, і нам треба це розуміти. Якщо ми не вирішимо питання з мобілізаційним ресурсом, на жаль, будуть такі ситуації. Але я, говорячи з командирами, я кажу, звичайно, що ці люди потребують реабілітації. Уявіть собі, коли ти пів року, навіть місяць, знаходишся без ротації, коли тобі воду, їжу скидає дрон, ліки скидають дронами. Вибачте, там можна здичавіти", - розповіла вона.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 9 кіл ПЕКЛА для родин військових, ПРОВАЛ МОБІЛІЗАЦІЇ і ДОМ@ГАННЯ РЕШЕТИЛОВА про ПРОБЛЕМИ В АРМІЇ!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Решетилова, зазначила, що основна причина втрат армії — не сила ворога, а брак військових. Вона пояснювала, що командири на фронті стикаються з великими труднощами через нестачу людей, через що не можуть утримувати позиції. В результаті військові зазнають втрат через брак особового складу. У розмові з командиром бригади вона дізналася, що той заявив: "Хочу застрелитися", оскільки не має підкріплення.

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