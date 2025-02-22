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Довге перебування на бойових позиціях призводить до необхідності тривалої реабілітації: Решетилова

Довге перебування на бойових позиціях призводить до необхідності тривалої реабілітації: Решетилова

Ротація на бойових позиціях — важлива для фізичного та психологічного здоров’я військових

Військовим, що не змінюють позицій понад місяць, буде складно відновитися.

Відсутність ротації може негативно впливати на психічний стан солдатів, оскільки вони часто отримують їжу та медикаменти через дрони, а також переживають стрес від постійної небезпеки.

Про це розповіла Уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців Ольга Решетилова в інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

"Більшість випадків, коли мені телефонують і звертаються рідні, і кажуть, що він 90 днів на позиціях, 80, 60 — в більшості випадків евакуація цих людей з позицій для них створює загрозу. Тобто їм безпечніше залишатися на позиціях, і поки не зміниться бойова обстановка, їм краще бути там. Дуже часто ми отримуємо таку відповідь. Іноді ми отримуємо відповідь, що командиру просто немає ким міняти, і це теж правда, і нам треба це розуміти. Якщо ми не вирішимо питання з мобілізаційним ресурсом, на жаль, будуть такі ситуації. Але я, говорячи з командирами, я кажу, звичайно, що ці люди потребують реабілітації. Уявіть собі, коли ти пів року, навіть місяць, знаходишся без ротації, коли тобі воду, їжу скидає дрон, ліки скидають дронами. Вибачте, там можна здичавіти", - розповіла вона.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 9 кіл ПЕКЛА для родин військових, ПРОВАЛ МОБІЛІЗАЦІЇ і ДОМ@ГАННЯ РЕШЕТИЛОВА про ПРОБЛЕМИ В АРМІЇ!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Решетилова, зазначила, що основна причина втрат армії — не сила ворога, а брак військових. Вона пояснювала, що командири на фронті стикаються з великими труднощами через нестачу людей, через що не можуть утримувати позиції. В результаті військові зазнають втрат через брак особового складу. У розмові з командиром бригади вона дізналася, що той заявив: "Хочу застрелитися", оскільки не має підкріплення.

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