Тривала відсутність масованого ракетного удару по Україні повинна насторожити сусідню країну — експерт

Держава-агресор може накопичувати максимально можливий боєкомплект, щоб завдати руйнівний удар не лише по Україні, але й по Молдові, оголосивши нову “спеціальну воєнну операцію”.

Уже три тижні російські окупанти не завдають масованих ракетних ударів по Україні. За цей час держава-агресор станом на 1 березня могла накопичити боєкомплект від 60 до 105 ракет.

Таку тривалу паузу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає невипадковою.

“Я не схильний вірити, що ракети у російських окупантів закінчилися. У них виробництво як було, так і є. Так, обмежене і таке, що не задовольняє потреби, але все ж таки є”, - зауважив він.

На думку експерта, така пауза може бути викликана або накопиченням максимально можливого боєкомплекту для завдання максимально руйнівного ефекту, або підготовкою до вже іншої "спеціальної воєнної операції", яку необхідно буде підтримати нанесенням ракетних ударів, наприклад, проти Молдови.

“Надання підтримки підрозділам, що наступають з території Придністров'я, за допомогою нанесення постійних ракетних ударів по території Молдови може в перспективі застосувати Росія, якщо піде на реалізацію такого сценарію. І як би це дивно не звучало, але якщо найближчим часом по Україні так і не буде масованого ракетного удару, то... в цьому випадку варто напружитися більше Кишиневу, ніж Києву”, - припустив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, як росіяни можуть використати Придністров'я для загрози Молдові та Україні.

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