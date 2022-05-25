"Тривалість цієї війни залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій" - Подоляк

В Офісі президента закликали Європу до енергетичних санкцій проти Росії.
Ключ до миру у війні Росії проти України полягає у швидкості введення енергетичних санкцій проти країни-агресорки.
На цьому наголосив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Майбутнє Європи сьогодні формується не в Брюсселі чи Давосі, а в окопах під Сєвєродонецьком і Бахмутом. Тривалість цієї війни залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій та обсягів постачання зброї. Хочете закінчення війни? Ключ до миру - у ваших столицях", - зазначив він.
Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що держави-члени ЄС по-різному залежать від російських джерел енергії, але нафтове ембарго є цілком досяжним у найближчі дні.
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