"Триває ескалація": військовий експерт розповів, яку долю готує Путін для армії Білорусі

Білорусь спільно з Росією проводить розвідку позицій українських військових на волинському та поліському напрямках.

Про це свідчить робота ворожих безпілотників, які напередодні збили на Волині.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі ТСН.

"Це не стало новиною, до цього були готові, як наслідок те, що цей безпілотник вразили. Прикро, що до наслідків таких призвело", - сказав Мусієнко, коментуючи загибель людини через падіння уламків дрона.

Водночас він зауважив, що збільшення військового контингенту РФ та Білорусі на кордоні не спостерігається.

"Ми бачимо, що триває ескалація і погрози, які стосуються не тільки України, а й Польщі та Литви. Мені все більше видається, що, можливо, в майбутньому для білоруських сил Путін готує таку долю, що вони мають стати елементом ескалації для країн ЄС та НАТО - Польщі та Литви. Навіть більше, ніж з Україною, тому що так на це скидається", - пояснив Мусієнко.

Нагадаємо, що білоруські військові залучаються до заходів бойової підготовки на військових полігонах. На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

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