Триває евакуація із "Азовсталі" в Маріуполі: Зеленський розповів перші подробиці

Евакуація цивільного населення із "Азовсталі" в Маріуполі триває. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну Україні територію.

Про деталі евакуації, якою займається зокрема і ООН, розповів президент України Володимир Зеленський 1 травня у своєму Twitter.

"Розпочалася евакуація цивільних з "Азовсталі". Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра, 2 травня, зустрічатимемо їх у Запоріжжі", - написав Зеленський.

Він подякував усій команді, яка долучилась до організації евакуації.

"Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу", - додав президент.

Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що у Маріуполі на заводі "Азовсталь" перебувають 1 500 – 2 000 людей.

20 жінок та дітей із заводу "Азовсталь" мають евакуювати до Запоріжжя

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