Триває наступальна операція: стало відомо, яка ситуація в районі Токмака

Окупанти атакують у відповідь невеликими групами по 10 людей.

В районі тимчасово окупованого росіянами Токмаку на Запоріжжі українські військові проводять наступальну операцію. Військові РФ у відповідь теж намагаються контратакувати.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Там триває наступальна операція. Про нюанси я не можу говорити наразі. Тривають бойові дії... Ворог також намагається контратакувати. Це більше відволікаючи якісь спроби для того, щоб ми не могли перекидати певні свої сили на інші напрямки"

За його словами, такі спроби атакувати ворог здійснює невеликими піхотними підрозділами до 10 людей.

Нагадаємо, що для звільнення Токмака українським військовим потрібно знищити ворожу авіацію, яка розташована здебільшого в Криму.

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