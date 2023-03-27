Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут: Сирський розповів, що відбувається у місті

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський вчергове відвідав найгарячіші точки Бахмутського напрямку. Він розповів, що зараз "триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут".

Про це повідомляє Military Media Center.

"Безпосередньо в районі виконання бойових завдань українськими захисниками він оцінив обстановку та вжив низку заходів для вирішення проблемних питань, які перешкоджають ефективно виконувати бойові завдання. Командувач також прийняв ряд оперативних рішень, спрямованих на посилення наших спроможностей щодо стримування та нанесення ураження ворогу", - йдеться у повідомленні.

Сирський розповів, що російська армія зазнає значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії.

"Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми", - наголосив генерал-полковник.

"Оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд. Мужність і героїзм наших воїнів, у поєднанні з умілим використанням зброї, застосуванням маневру силами та засобами, дозволили вести оборону міста понад всі граничні терміни та прогнози. Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, та будемо діяти адекватно до обстановки, що склалася", - пояснив він.

Що відбувається у Бахмуті

Станом на 26 беререзня українським силам вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Втім, за його словами, ситуація навколо міста залишається складною.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку росіяни продовжують штурмові дії міста Бахмут, а також в районі Іванівського Донецької області. А також обстріляли населені пункти Васюківка, Бондарне, Залізнянське, Міньківка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Майорськ та Нью-Йорк.

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