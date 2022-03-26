Триває переміщення додаткових підрозділів Східного військового округу на територію України - Генштаб ЗСУ

Противник продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, завдання якої залишаються не виконаними.

Триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів Східного військового округу на територію України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ймовірно окупанти не відмовляться від спроб проведення наступальних дій, здійснення диверсій, нанесення ракетних та авіаційних ударів по важливих об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, окупанти на своїх складах дістають техніку, щоб "розконсервувати" її, підлатати і пустити в Україну. В процесі виявляється, що техніка розкрадена і відновити її іноді неможливо.

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