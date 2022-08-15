Триває перевірка бойової готовності: Генштаб - про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Білоруські військові посилюють охорону на кордоні з Україною.

Також там тривають заходи з перевірки бойової готовності ЗС Білорусі.

Про це 15 серпня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Тривають заходи перевірки бойової готовності збройних сил білорусі. Орієнтовно це продовжиться до 20 серпня цього року. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, спостерігачі розповіли про військову активність у Білорусі за добу.

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