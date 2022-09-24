Триває підготовка до наступних обмінів полоненими - речник військової розвідки

Андрій Юсов зазначив, що Україна має ”обмінний фонд” і він постійно поповнюється.
Підготовка до наступних обмінів для звільнення українських бійців з полону триває.
Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.
Говорячи про останнє наразі звільнення з полону українських бійців, Юсов зауважив, що у ворожому полоні ще залишається багато українських захисників та захисниць.
”Їх потрібно визволяти. І Україна над цим працює. І Координаційний штаб над цим працює. Тому без перерви, після цього обміну, після цього повернення, паралельно вже триває підготовка до наступних обмінів. І як сказав генерал Буданов, ми будемо повертати всіх”, - сказав Юсов.
Речник ГУР також зазначив, що Україна має ”обмінний фонд” і він постійно поповнюється.
”Україні є про що говорити, і є що пропонувати. Є, безумовно, кого захищати і кого вимагати назад... Збройні сили України сьогодні і на сході, і на півдні, на Харківському, на Херсонському напрямку роблять все можливе для активного поповнення обмінного фонду. І цей процес триває”, - зауважив Юсов.
Нагадаємо, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.
Читайте також:
- Близько 700 азовців залишаються у полоні, а Червоний Хрест радить родичам лише молитися - дружина полоненого
- Обмін захисників Маріуполя на Медведчука: всі подробиці і реакція Росії
- Як діяти після звільнення з окупації та полону і як підтримати близьких – конкретні поради
- Чому Росію досі не визнали країною спонсором-тероризму - військовий експерт пояснив причину
- "Якщо живого Путіна показати російській армії - вона застрелиться": Арестович пояснив, чому президент РФ не їде на передову