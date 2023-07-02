"Триває потужна бойова робота": Гуменюк розповіла, що відбувається біля Антонівського мосту

Українські сили продовжують тиск на російську армію на тимчасово окупованих територіях півдня країни.

Про те, які є успіхи та які є складнощі повідомила Наталія Гуменюк - керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь".

"Щоб була зроблена хороша бойова робота, нам потрібна інформаційна тиша. Наразі триває потужна бойова робота, зокрема акцент на контрбатарейній боротьбі. Особливості лінії фронту в нашій зоні відповідальності - вона пролягає річкою Дніпро. При цьому її русло дещо деформоване внаслідок тієї катастрофи, яку створили рашисти, підірвавши Каховську греблю. Дуже ускладнена ця бойова робота, але за минулу добу в наших досягненнях 49 знищених окупантів і 15 одиниць ворожої техніки. Автобронетехніки 8 одиниць, 4 човни і безпілотні літальні апарати, які ворог суттєво активізував. Ще вчора ми спостерігали, що посилилась безпілотна розвідка. Нами було відпрацьовано по двох безпілотних розвідниках, які залітали в напрямку Миколаївщини. Вночі це відбилосся на нашій бойовій роботі, над Миколаївщиною було знищено два ворожих ударних безпілотники типу "шахед", - сказала вона.

Як зазначили раніше аналітики ISW, росіянам не вдається піти на прорив навіть маючи чисельну перевагу. На їхню думку, росіяни роблять невдалі спроби наступу через погане командування.

"Російське військове командування сліпо наказало російським військам відвоювати територію під прольотом Антонівського мосту на східному березі, що призвело до значних втрат серед російського особового складу і бронетехніки через обстріли з боку української артилерії і дистанційно встановлених мін", - зазначили експерти.

За даними британської розвідки, українські військові перетнули Дніпро біля Антонівського мосту під Херсоном і намагаються закріпитися на лівому березі.

Президент Володимир Зеленський визнавав, що наступ дається нелегко через заміновані росіянами території, але наголосив, що Україна просуватиметься так, як вважатиме за потрібне.

Довідка:

29 липня 2022 року Збройні сили України завдали удару в районі Антонівського мосту, що через Дніпро сполучає Херсон із лівобережжям, яке контролюють росіяни.

Сам міст дійсно має важливе стратегічне значення для російської армії, адже він - один із кількох, через які можливо забезпечувати зброєю та боєприпасами угрупування російських військ.

Російська армія змогла захопити Антонівський міст на другий день війни - 25 лютого. Херсонська обласна адміністрація повідомила, що "попри відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона".

Читайте також: