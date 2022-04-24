Триває розмінування звільнених територій: українців закликали дотримуватися заходів безпеки

Не слід відвідувати не обстежені саперами території, не рухати підозрілі предмети.

Триває розмінування звільнених територій.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у Facebook.

Днями сапери виявили замінований автомобіль. Між сидінням та дверима рашисти заклали гранату. Вибуховий пристрій було нейтралізовано. Тому не робіть це самостійно.

Також інженерно-саперні підрозділи Держспецтрансслужби МО України продовжують розмінування транспортної інфраструктури на звільнених територіях.

До того ж у Київській області група саперів обстежила об’єкти транспортної інфраструктури на території Іванківського району. Вилучено велику кількість мін, артилерійських снарядів. На прохання місцевих жителів нейтралізовано розтяжки поставлені рашистами на подвір’ях, знешкоджено залишки ракет "Ураган" з домівок та садиб.

Тому у Генштабі закликають всіх дотримуватися заходів безпеки - не відвідувати не обстежені саперами території, не рухати підозрілі предмети.

У разі виявлення таких предметів - відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку найближчим представникам правоохоронних органів, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, або у месенджер сторінки Держспецтрансслужби МО у Facebook.

"Відбудуємо країну разом! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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