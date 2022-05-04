Триває сімдесята доба повномасштабної війни в Україні: яка ситуація в регіонах

Триває сімдесята доба повномасштабної війни в Україні: яка ситуація в регіонах

Відносно спокійно ніч проти 4 квітня минула у багатьох областях, проте напередодні ввечері ворог випустив ракети по різним регіонам України. Так, на Вінничині, Київщині та у Запорізькій області ракети були знешкоджені ППО.

Про ситуацію в регіонах України повідомили у Генеральному штабі Збройних сил.

Кіровоградщина

На Кіровоградщині ракети влучили в тягову підстанцію, жертв немає. Ще одну ракету знешкодило ППО

Одещина

На Одещині ввечері три ракети збила ППО, проте є влучення в інфраструктурні об'єкти у Арцизькій ТГ Одеської області. Постраждалих станом на ранок немає.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині ввечері - два ракетні удари по залізниці. Зруйновано тягову підстанцію. Одну людину поранено. Ніч минула без повітряних тривог.

Закарпаття

На Закарпатті ввечері ракета влучила в електропідстанцію залізничної станції, жертв немає, пошкоджено розподільчий газогін. Тривають відновлювальні роботи. Постраждалих немає.

Львівщина

На Львівщині також вчора ввечері ракети влучили по електричних підстанціях. Завдано серйозних пошкоджень. Була затримка у русі потягів. Двоє людей, які перебували неподалік від місць вибухів, отримали поранення. Пожежі ліквідовані.

Сумщина

З вечора росіяни тричі обстріляли території Сумщини зі своїх позицій з-за кордону. Близько 7 ранку у Сумському районі вздовж кордону відпрацював ворожий вертоліт. Дані щодо втрат та руйнувань уточнюються.

Харківщина

У Харкові вночі були неінтенсивні обстріли окраїн міста, постраждалих немає. По області окупанти протягом доби обстрілювали Дергачі, Золочів, Богодухів, Чугуїв. За добу - 6 поранених (Харків, Золочів, Первомайський) та одна людина загибла у Донецькій громаді Ізюмського району. В Ізюмському напрямку тривають бої.

Луганщина

На Луганщині вночі були обстріли Лисичанська та Новодружеська, внаслідок яких двоє цивільних загинуло, двох — поранено. Евакуйовано 49 людей. Минулої доби по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому було завдано чотири ракетно-бомбових ударів.

Також ворог здійснив артобстріли Лисичанська, Сєвєродонецька, Попаснянської та Гірської громад. Пошкоджено 45 будинків та інших об’єктів.

Донеччина

Також читайте Окупанти знову обстріляли Авдіївський коксохімічний завод

На Донеччині вчора ввечері росіяни обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Є загиблі і поранені. Сьогодні зранку: черговий обстріл АКХЗ. Пошкоджена інфраструктура. Деталі з’ясовуються.

У Мар'їнській ВА напередодні ввечері вдалось відновити лінію 110 кВт на Красногорівку. Мар'їнку обстріляли запалювальними снарядами, сталося загоряння по приватному сектору. В районі села Новомихайлівка — обстріли майже цілодобово.

Херсонщина

Ситуація в Херсонській області залишається складною, вночі — вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують мародерства. Стабільно критична ситуація.

Миколаївщина

Вночі був обстріляний один із районів Миколаєва. Жертв та постраждалих немає. Житлові будинки значних руйнувань не зазнали.

Нагадаємо, на трасі "Київ-Чоп" у Рівненській області 3 квітня зіткнулися бензовоз, мікроавтобус і рейсовий автобус. Кількість загиблих зросла до 26 осіб, наймолодшому - 17 років.

Втрати російської армії станом на 4 травня

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