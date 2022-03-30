Триває виведення військ РФ з Київської та Чернігівської областей – Генштаб ЗСУ

Втім, ворог продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України.
З Київської та Чернігівської областей триває виведення військ РФ.
Втім, окупанти продовжують вести повномасштабну війну, яка триває вже 35 днів. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ від 30 березня.
"35-й день героїчного опору українського народу російському військовому вторгненню триває. Російський ворог продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Частина підрозділів ЗС РФ частково виводяться з території Київської та Чернігівської областей", – йдеться у повідомленні.
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