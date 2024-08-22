Триває вже майже тиждень: Жорін про деталі наступу Третьої штурмової на Харківщині

Наступальні дії Третьої штурмової бригади не пов’язані з паралельним наступом на Курщині.

Про це заявив майор ЗСУ, екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у прямому етері проєкту "Тема з Мосейчук" на YouTube каналі Наталії Мосейчук.

Жорін пояснив, що це зовсім не пов’язано з операцією на Курщині. Йдеться наступальні дії в смузі відповідальності Третьої штурмової бригади в напрямку селища Борова (Харківська обл.).

Борова на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

"Вони (дії 3-ї штурмової – Ред.) успішні, вони вже відбуваються майже тиждень. Ми про них абсолютно свідомо не звітували і публічно не говорили для того, щоб закріпити результат. На сьогодні цей результат є. Наступальні дії в смузі Третьої штурмової є успішними", – розповів Жорін.

Він пообіцяв, що найближчими днями бригада зможе показати деталі операції та статистику втрат ворога.

Також читайте Чи вплинула Курська операція на Покровський напрямок – Жорін відповів

Попри це, військовий наголосив, що у росіян залишається багато резервів. Операція на Курщині сили ворога з їхнього напрямку не відтягнула.

"З нашого напрямку ворожі сили не були відтягнуті. І сили, які стояли навпроти, і їхні резерви залишилися на місці. Навіть зараз, під час наступальних дій, ми думали, що резервних сил у ворога буде трохи менше, але їх досить багато. І ворог собі може дозволяти просто "пачками" по 100 людей відправляти", – сказав Жорін.

Також він уточнив, що від початку Курської операції ситуація на його та сусідніх напрямках не змінилася. Ворожі сили звідти не відтягували і не перекидалися.

У DeepState уточнили, що 3 ОШБр провела контратаку біля Нововодяного. За інформацією каналу, з 12 до 15 серпня 3 ОШБр взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти. Росіяни втратили близько три сотні осіб в живій силі та частину техніки.

Фото: Deepstatemap

Нагадамо, що сьогодні, 22 серпня, у Третій штурмовій заявили, що розпочали наступ на Харківщині і просунулася углиб фронту на майже два квадратних кілометри.

Читайте також:

Повітряні сили показали, як завдали авіаудару по ворогу на Курщині

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.