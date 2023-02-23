Триває вже тиждень: австрійський експерт пояснив, від чого залежить ефективність великого наступу РФ

За словами Купера, "великий наступ" Росії, про який всі говорять, вже триває вже не менше тижня, якщо не більше.

Австрійський військовий експерт Том Купер, який регулярно аналізує ситуацію на фронті та відомий своїми іронічними замітками на адресу росіян, розповів про сили Кремля та проаналізував, наскільки можливим є великий наступ РФ.

Про це Купер сказав в інтерв’ю "Фактам тижня" ICTV.

За його словами, "великий наступ" Росії, про який всі говорять, вже триває вже не менше тижня, якщо не більше.

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"Тому я не очікую, що його темп зросте ще більше. Це просто такий спосіб його проведення, тобто немає одного великого пушу в одному секторі лінії фронту. Але були спроби щонайменше натиснути на три різні точки по лінії фронту. Це пов’язано з тим, як функціонують російські збройні сили, як вони діють і як вони можуть діяти у світлі українського тиску на їхні системи матеріально-технічного забезпечення", – каже експерт.

Більшість переваг росіян полягає у тому, що є три зони, де вони можуть підтримувати такий наступ. Є й інші зони, де вони не можуть його підтримувати.

Роль залізниці у наступі Росії

На думку Купера, підготовка наступу РФ багато в чому залежить від залізничної мережі, тому що російські збройні сили залежать від залізниць у своїй матеріально-технічній базі.

"З цього виходить, що вони мають хорошу залізничну мережу позаду своєї лінії фронту в районі Кремінної, Бахмуту, Вугледару, де насправді не так вже з цим і добре, але все ж краще, ніж на деяких інших ділянках. І тут вони намагаються просуватися вперед, але наскільки вони успішні, це окрема історія. Вони вже наступають і це триває вже більше тижня", — зазначив експерт.

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Водночас, в України немає залізничної мережі, жодних залізниць, наприклад, з південної Білорусі до Києва, а залізнична мережа на північ від Харкова також не дуже добре розвинена. Тим часом існує кілька залізничних мереж, які з’єднують Росію зі сходом України, зокрема з Донбасом через добре відомий промисловий фонд цієї частини України — промислові об’єкти, величезні шахти тощо.

"Залізниць ще за радянських часів там побудували чимало, а це означає, що це територія, де росіяни можуть проводити наступальні дії зараз. Але вони не можуть зробити те саме на інших напрямках, не зможуть зробити те саме із Сумами і тим більше із Києвом", — каже Купер.

Чи буде наступ з Білорусі

За словами експерта, росіяни відправляють 12-15 тисяч військових до Білорусі, готують їх там, а потім перекидають на схід України. На заміну до Білорусі відправляють нових військових.

"Усе, що відбувається, це те, що вони використовують Білорусь як плацдарм для стримування, а потім формують нову дивізію і відправляють її на Схід. Ця дивізія була другою мотогвардійською і мотострілецькою дивізією, більш відомою як Таманська. Що це було? Приблизно 25 січня вона була виведена з Білорусі і пройшла підготовку якихось 3-4 тижні, а потім була відправлена в Україну.

А тим часом її замінили війська, які збираються сформувати іншу дивізію і які слугують другорядній меті тиску на Україну та імітації якоїсь підготовки до нового наступу на Півночі. Таким чином росіяни тримають значну частину українських Збройних сил, зайнятих охороною кордону. Ось як це працює", — розповів Купер.

Раніше Том Купер у своєму звіті писав, що для "надвеликого наступу" російській армії бракує особового складу.

Також він заявляв, що НАТО не має жодної ідеї, як закінчити війну в Україні. Війну в Україні Купер порівнював із 100-поверховим хмарочосом, в якому наша держава перебуває десь на 20-му і переходить на 21-й.

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