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Тривають авіаційні удари  та артобстріли по Харкову - Генштаб

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Тривають авіаційні удари  та артобстріли по Харкову - Генштаб

Getty Images

Тривають авіаційні удари  та артобстріли по місту Харкову. Російські окупанти у Валуйському районі Бєлгородської області здійснили розгортання  допоміжного пункту управління.

На Слобожанському напрямку діє угруповання противника у складі окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 4 травня.

"Тривають авіаційні удари  та артобстріли по місту Харкову. Російські окупанти у Валуйському районі Бєлгородської області здійснили розгортання  допоміжного пункту управління 36-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у рамках посилення угруповання військ на зазначеному напрямку ворог здійснює переміщення особового складу з території Бєлгородської області.

Нагадаємо, що ворог зосередив до 40 одиниць ударних і транспортних гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області у безпосередній близькості до державного кордону України.

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