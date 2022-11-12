Тривають бої: ОК "Південь" - про ситуацію на окупованому Кінбурнському півостріві

На Кінбурнській косій, яка станом на 12 листопада залишається єдиною ще не звільненою територією в Миколаївській області, тривають бої.

Про це сказала керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі спільного загальнонаціонального марафону "Єдині новини".

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"На Кінбурнській косі залишається ворог. Наразі триває бойова робота. І якщо ми поставили за мету звільнити всю Миколаївську область, то вона буде звільнена", — розповіла Гуменюк.

Щодо ситуації із контрнаступом, за її словами, українські військові продовжують просуватися в Херсонській області та закріплюватися на позиціях. Гуменюк також анонсувала, що ввечері можуть очікувати хороші новини.

"Ми продовжуємо просуватися і, в тому числі, зачищати території, закріплюватися на позиціях, які зайняли... Також ми намагаємося знаходити тих, кого "забули" спеціально чи випадково, тому що при тій "евакуації", яку вони собі влаштували, перше і друге можливо. Поповнюємо обмінний фонд і трошки російського лендлізу... Продовжуємо роботу і зі звільнення населених пунктів. Думаю, що до вечора будуть гарні новини", — сказала вона.

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Контрнаступ на півдні

Станом на 12 листопада усі населені пункти Миколаївської області, які були окуповані, звільнені. Єдиною не звільненою територією у регіоні залишається Кінбурнська коса.

Площа звільненої території півдня України станом на 11 листопада склала вже понад 3000 тис. кв. км, хоча за день до цього військові казали про 260 кв. км.

Як вважає американський генерал-лейтенанта Бен Годжес, що вже до кінця 2022 року Сили оборони можуть звільнити захоплені після 24 лютого території, а до літа 2023-го – окупований Крим.

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