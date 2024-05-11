Є рішення про посилення підрозділів ЗСУ: що відбувається на прикордонні Харківщини

Росіяни застосовують у піхоту, і техніку.

Сьогодні, 11 травня, українські Збройні сили продовжують протидіяти російським окупантам у прикордонних регіонах Харківської області. Є рішення про посилення підрозділів

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, на цій ділянці фронту тривають оборонні бої, а на напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ - контрударні заходи.

"Ворог там застосовує піхоту та техніку. Також тривають бої і в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в "сірій зоні" - Стрилече, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве", - розповів він.

Своєю чергою, Сили оборони України діють на підготовлених вогневих рубежах, здійснюється вогневе ураження по окупантах, які вклинилися в оборону ЗСУ.

"Також є рішення керівництва про посилення підрозділів ЗСУ, яке вже реалізовується", - констатував Волошин.

Нагадаємо, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж назвав справжню мету операції ворога на Харківщині. З його слів, це тактична операція з метою відволікання ЗСУ від інших напрямків. Цю операції окупанти планували давно.

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