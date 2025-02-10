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Тривають бої за залишки території шахти "Торецької" — військовий оглядач

Тривають бої за залишки території шахти "Торецької" — військовий оглядач

Такий вигляд має знищений росіянами Торецьк

Ворог намагається просунутися на поблизу Торецька.

Торецьк: тривають бої за залишки території шахти "Торецької". Останньою стійкою точкою оборони там залишається терикон, ворог туди активно лізе.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников

Поки що вдається тримати той опорник.

"Більша частина Кримського захоплена окупантом, який звідти вже на Дачне намагається робити накати. На зараз - невдало. У залишках Забалки приблизно 10% мікрорайону залишається під нашим контролем. Район Щербинівки-Леонідівки без суттєвих змін. Маневрові бої тривають. У квадраті 3 на 3 кілометри триває нескінченне сафарі на російських окупантів", — йдеться у повідомленні журналіста. 

Нагадаємо, що раніше окупанти спробували встановити прапор у Торецьку, але ЗСУ швидко знищили їхню "перемогу". Бомбер бригади "Хижак" точним скидом ВОГа збив прапор окупантів. 

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