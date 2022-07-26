Тривають бої зі штурмовою групою: в Генштабі розповіли, що відбувається на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку тривають бої зі штурмовою групою окупантів в районі Покровського.

Українські військові відбивають атаки російських окупантів в районі Покровського на Бахмутському напрямку. Тривають бої.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Як стало відомо, росіяни обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська і Торецька.

“Цинічно завдали авіаційних ударів безпосередньо по населених пунктах Покровське та Новолуганське. Ворожі спроби штурмів в районах Берестового, Соледара та Семигір’я наші захисники успішно відбили. Тривають бої зі штурмовою групою в районі Покровського”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Росії хочуть визнати Україну терористичною державою.

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