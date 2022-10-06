Тривають дуже жорстокі бої: у Зеленського назвали єдиний напрямок, де окупанти намагаються протистояти ЗСУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що на Бахмутському напрямку тривають дуже тяжкі бої, бо там армія РФ намагається протистояти ЗСУ.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Попри те, що російське командування закидує цей напрямок "гарматним м'ясом", успіхів в них практично немає, наголосив Подоляк.

"Там росіяни може і хотіли щось донести нам. Адже вони прямолінійні – їм було сказано до 15 вересня захопити всю Донецьку область, але не сказали до якого року. Або в них просто "три дні" ще не закінчилися, і вони собі на 50 метрів просуваються, а потім на 150 метрів відходять назад. Отака в них йде велика позиційна війна", – підкреслив він.

Контрнаступ української армії на Луганщині

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові 6 жовтня звільнили від росіян село Греківка на Сватівському напрямку в Луганській області. За інші населені пункти тривають важкі бої. Напередодні, 5 жовтня, Гайдай поінформував про звільнення одразу шести населених пунктів Луганщини. Їхні назви поки не розголошують, щоб ЗСУ мали змогу там безпечно закріпитися.

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